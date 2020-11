La senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, lamentó que miles de familias estén en riesgo ante fenómenos naturales como es el caso de los habitantes de Tabasco, donde la falta de recursos para la reconstrucción, derivada de la mala decisión del gobierno de Morena al eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) los tenga viviendo una pesadilla.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó utilizar el Fonden para atender la emergencia que se dio luego de las inundaciones en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz debido a las fuertes lluvias causadas por los fenómenos hidrometeorológico de los últimos meses”, expresó la senadora panista.

Martínez Simón indicó que es inadmisible que en la improvisada y tardía intervención por parte de la Federación en la tragedia por la que atraviesan miles de ciudadanos de Tabasco, Morena pretenda que sean los ciudadanos quienes resuelvan este problema con la donación de víveres, medicamentos y cobijas, lo que deja claro que cuando no se utiliza el Fondo de Desastres Naturales se fomentan las ocurrencias y hoy se pueden ver las consecuencias.

“Confío en que en nuestro estado no vuelvan a suceder eventos meteorológicos como sucedieron este año, porque con la desaparición del Fonden por parte del gobierno de Morena, no tenemos garantías de que seremos atendidos adecuadamente en una tragedia; deseo sinceramente que se acabe la pesadilla que viven nuestros hermanos de Tabasco y que nos unamos todos para que no se sigan destruyendo instituciones y políticas públicas como la atención de la población ante un desastre natural”, dijo la legisladora del Partido Acción Nacional.

La senadora señaló la importancia de apoyar a las familias mexicanas y de no mentirles ante estas tragedias, toda vez que es mentira que ahora sin Fonden el Gobierno federal tenga hasta 500 mil millones para apoyar a Tabasco, eso es una mentira para cubrir sus errores, la única forma que pudiera atender a Tabasco bien sería posponiendo un año cuando menos las inversiones en sus obras faraónicas, pues quedó demostrado una vez más como el gobierno de Morena le da la espalda a los mexicanos y de cómo a 15 días prácticamente de las inundaciones, no ha tenido la capacidad de atender cuando menos con alimentos a los damnificados en Tabasco.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no realizó recorridos con la gente de las comunidades inundadas para no mojarse, sólo para tomarse una fotografía porque se podía enfermar y también quería evitar que lo contagiaran de Covid-19. No cabe duda que a López Obrador no le importa nadie, ya que hasta sus paisanos dejó en total abandono”, puntualizó la senadora Mayuli Martínez.