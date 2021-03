Cancún, 22 de marzo .— Un PRI completamente diferente, que busca recuperar la confianza de la gente y al Cancún de antaño es el que se verá en las próximas elecciones, con una planilla de candidatos que tienen en común el espíritu de servicio, aseguró Jorge Rodríguez Méndez, candidato a la presidencia municipal, quien destacó que hay gran calidad profesional y humana en la planilla.

En entrevista para QFM, dijo que esta pandemia le he permitido mucha reflexión y análisis para pensar qué quiere aportar a Cancún.

“Por eso estoy en esta candidatura, porque Cancún necesita mucho amor, necesitamos refundar Cancún, el modelo con el que fue creado ya nos ha rebasado, tenemos que proyectar a Cancún para otros 50 años más”.

Dijo que trabajará en temas como la viabilidad, el transporte público, la seguridad, el servicio público, la transparencia y la infraestructura, entre otros.

“Hay un sentir general de que Cancún está olvidado, la gente con la que he conversado y que lleva muchos años aquí en la ciudad me dice que tenemos que regresar al Cancún de cuando éramos niños, en el que podías caminar tranquilamente por las calles; al Cancún donde ibas a tu Palacio Municipal y te atendían enseguida, al Cancún cercano entre su gobierno y ciudadanía”.

Hay grandes especialistas en turismo, grandes hoteleros y simplemente “como gobierno tenemos que apoyarlos, estar con ellos para mejorar los negocios y vigilar que la calidad de vida de los trabajadores sea igual de buena que los ingresos de cada hotelero”.

Jorge Rodríguez Méndez es cancunense, hijo del licenciado Jorge Rodríguez Carrillo y de María Rebeca Méndez; es licenciado en derecho con una maestría en derecho corporativo y un diplomado en administración pública; casado, con cuatro hijos, ha sido secretario general y director de asuntos jurídicos en diferentes administraciones (con Paul Carrillo y Remberto Estrada) y asesor en la tesorería de Tulum.

“Es la primera vez que participo por un cargo de elección popular, ojalá me den el beneficio de la duda, que me escuchen; ya estamos haciendo un plan de gobierno, que lo lean, que dejen que se los explique, esty seguro de que me veré favorecido con su voto y sabré convencer”.

Aseguró que el PRI está en un proceso de reconstrucción y de recuperación, y que Cancún verá a un PRI diferente.

“Muchos priistas que se durmieron ahora están despertando y regresando, aunque no lo crean Quintana Roo tiene ADN priista y éste es un PRI diferente; vean la planilla, no es una planilla hecha a la vieja usanza priista, buscamos que los perfiles tuvieran la característica del servicio a la ciudadanía”.

Dijo que en el ámbito nacional se piensa recuperar bastantes lugares con la coalición con Va por México y destacó ejemplos recientes como Coahuila e Hidalgo, donde se ganó por mayoría.

Fuente: Infoqroo