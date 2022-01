CHETUMAL, 25 de enero (Infoqroo).- Pedro Flota Alcocer, secretario general del Revolucionario Institucional en el estado, sostuvo que hoy más que nunca se demostró que hay vientos de cambio en el PRI, donde se manifiesta la unión que hay al interior del partido y el respaldo hacia Leslie Hendricks Rubio, quien este día se registró como precandidata del tricolor.

Entrevistado poco después del evento, efectuado en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, el dirigente no dudó en destacar el ambiente de entusiasmo que se vivió, de querer empezar a caminar para generar una nueva corriente favorable a la candidatura de Leslie.

También resaltó la unidad y reconstrucción que comienza observar dentro del priismo, como lo demuestra el hecho de que este acto reunió a ex gobernadores, legisladores, empresarios, líderes seccionales.

“Para mí esto es una unidad que comienza a reconfigurarse en el PRI. En las condiciones en que nos encontramos, cualquiera habría dicho que será algo de trámite, pero se vio que no es así y eso me llena de gusto y satisfacción”, añadió.

Respecto a que muchos ven a Morena como virtual ganador de las elecciones, dijo que no lo ve así, pues tendrá que hacer mucho esfuerzo y el PRI hará lo propio.

“El que de alguien por derrotado o menosprecie a un adversario se perjudica así mismo. Leslie Hendricks ya expresó que no viene hacer relleno, ni comparsa de nadie y así lo ven todos los demás que la respaldan con su presencia”, añadió.

Flota Alcocer agregó que es muy probable que llegue el 9 de febrero Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Nacional del PRI para la toma de protesta de Leslie Hendricks.