CHETUMAL, 7 Enero (Infoqroo).- El cambio de color en el semáforo epidemiológico estatal, al pasar de verde a amarillo, no implica que turistas dejen de llegar a Quintana Roo, sostuvo hoy el Gobernador, Carlos Joaquín.

Se trata, añadió en un comunicado, de reforzar el uso de los hábitos de higiene, las medidas preventivas y los protocolos sanitarios para contener los contagios por coronavirus con mayor eficacia.

Asimismo, dejó en claro que no hay cierre de negocios y reiteró, como dijo anoche, que “no se cerrará la economía, eso no va a ocurrir, sabemos que eso no pasará, pero sí tenemos que aplicar las medidas que marca el semáforo”.

El titular del Ejecutivo precisó que estar en amarillo a partir del lunes próximo no afecta la llegada de turistas y visitantes, pero abre la oportunidad para tener mayores cuidados, habilitar más y mayores espacios abiertos, con garantía en el cuidado de la salud.

A su vez, la Secretaría Estatal de Salud (SESA) pidió a la población continuar con la aplicación de las medidas preventivas y los protocolos sanitarios, a fin de lograr un descenso en el número de casos de contagio por COVID-19 y, regresar al color verde del semáforo epidemiológico.

Entre estas medidas sanitarias, que deben practicarse de manera más estricta, están el lavado frecuente de manos, el uso correcto y obligatorio de cubrebocas, sana distancia de 1.5 metros y respetar los aforos.

Asimismo, evitar aglomeraciones, privilegiar la buena ventilación, mantener el estornudo de etiqueta, manejar de forma responsable los pañuelos desechables y, en general, los artículos que están en contacto con nariz y boca, así como reducir el tiempo de permanencia en un lugar.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), atendiendo las instrucciones de no cerrar actividades económicas, pero sí restringir aforo y horarios de los establecimientos comerciales, trabaja en los horarios en los que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas deberán de sujetarse, mismos que serán vigilados de manera puntual por las autoridades competentes.

Según el texto, la dependencia, a cargo de Yohanet Torres Muñoz, refuerza las medidas sanitarias y de higiene en las direcciones de recaudación y continuará con el proceso de atención, mediante citas para evitar aglomeraciones.