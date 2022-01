PLAYA DEL CARMEN, 22 de enero (Infoqroo).- El semáforo naranja le hará a hoteleros de la Riviera Maya lo que el viento a Juárez: nada. El sector hotelero reconoce que las nuevas disposiciones del Semáforo de Riesgo Epidemiológico en Quintana Roo son las correctas para poder atender a la cantidad de turistas que se encuentran en la entidad, según dijo Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

El dirigente explicó que, las modificaciones en el color naranja del semáforo, permitirán operaciones de hasta el 70 por ciento, y esa cifra coincide con el número de reservaciones de la Riviera Maya.

“Las reservaciones coinciden con la capacidad de operación. Seguramente restaurantes, parques y similares no saldrán afectados y esperamos que los contagios se puedan contener con el respeto de las disposiciones sanitarias y de los horarios de cierre”, indicó.

El Gobierno del Estado aclaró que los aforos permitidos en los centros de hospedaje ya no serán del 50 por ciento, sino del 70, y en el caso de las empresas certificadas podrán alcanzar hasta un 90 por ciento.

El dirigente destacó que, si bien hay un incremento de casos positivos, es gracias a que los niveles de ocupación hospitalaria se mantienen bajos, lo que permitió que las autoridades tomaron la decisión de ampliar los aforos.

Por último, dijo que las disposiciones permitirán seguir con la recuperación económica en la entidad, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias.

“Esto es el pacto social y dependerá de todos no pasar a rojo”, finalizó.