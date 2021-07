Cancún.- Issac Janix Alanís no podrá ser regidor en la próxima administración municipal, confirmó la Sala Regional Xalapa hoy; sin embargo, fue eliminado del Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género de Quintana Roo, por lo que podrá contender en un próximo proceso electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sala regional Xalapa, Veracruz, modificó la sentencia del Teqroo (Tribunal Electoral de Quintana Roo) en contra de Issac Jánix Alanís, por violencia política de género contra la entonces candidata por Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama.

En dicha sentencia, los magistrados modificaron el acuerdo IEQROO/CG/A-170-2021, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en cumplimiento a la sentencia señalada, que canceló el registro de Issac Jánix Alanís como candidato al referido cargo municipal.

En consecuencia, se ordenó al Teqroo y al Ieqroo que la sanción contra el regidor con licencia tenga efectos únicamente para el proceso electoral en curso.

Issac Janix Alanís leyó en una transmisión en vivo en redes sociales un comentario de un internauta con insultos en contra de Mara Lezama, por lo que fue denunciado por Morena, resultando en la pérdida de su registro.

SE PREPARA PARA 2022

En entrevista, luego de esta sentencia, Issac Jánix Alanís se dijo satisfecho por la sentencia de la Sala Xalapa y declaró que pareciera que hubo hasta dolo por parte del órgano electoral local, además de la urgencia del Teqroo por sesionar en la madrugada.

“Hemos encontrado fuera un cierto grado de justicia, también cometimos un error y hay que admitirlo, no debimos leer ese comentario, pero es importante que quedó muy claro que no fue un acto de dolo de mi parte y que yo haya sido un acto de violencia política, fue un error de haber leído un comentario, hay que pagar un precio por los errores y no podré ser regidor en la próxima administración”, acotó.