Chetumal, 31 Agosto.- El ex Subsecretario de la extinta Secretaria estatal de Hacienda, Eliezer Villanueva Lanz podría ver concluido en breve el proceso que el Gobierno de Quintana Roo le sigue por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones, que, además de carecer de sustento, estaría también, ya prescrito, confió Miguel Ángel Torres Fritz.

El abogado de Villanueva Lanz, agregó, al respecto, que han sido seis los casos que se han caído jurídicamente contra ex colaboradores del ex mandatario estatal Roberto Borge Angulo, por no existir los elementos suficientes para que procedan, pero uno más, el de su cliente, pudiera anexarse.

Explicó que el caso de Villanueva Lanz podría venirse abajo por varias vertientes, pues se le acusa de haber firmado un oficio sin mayor relevancia al ser administrativo una semana después de haber dejado el cargo, cuando por Ley de Responsabilidades, al firmar la renuncia, tiene un plazo de 30 días para entregar la oficina.

“Hasta hoy hemos solicitado la cancelación de la orden de aprehensión en virtud de que dicha carpeta ya está prescrita. Es un delito menor y absurda la acusación de usurpación de funciones”, explicó el abogado.

Agregó que se trata de una cacería infructuosa del actual gobierno, ya que requieren los elementos suficientes para poder proceder y hasta ahora la única que fue sentenciada fue Paula González, quien logró ganar en el amparo y ahora demanda la reparación de daños. (Infoqroo)