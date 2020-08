Mahahual, 25 de agosto.- Quintana Roo.- A pesar de se organizó una consulta pública para escuchar las necesidades de la población en torno al desarrollo ordenado de Mahahual, los empresarios del lugar consideraron que no los tomarán en cuenta a la hora de elaborar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU).

La inquietud de los empresarios surge apenas 24 horas después de que se llevará a cabo la consulta pública para integrar el PDU de Mahahual y en la que participaron e incluso presentaron a las autoridades correspondientes las necesidades del lugar y su propuesta para poder tener un desarrollo turístico acorde al crecimiento del lugar y cuidando el medio ambiente.

Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Asociación Local de Hoteles en Mahahual, detalló que buscan se les permita la construcción de desarrollos hasta de cinco niveles, y hasta 80 cuartos por hectárea.

Según dijo, tienen información de que el Malecón de Mahahual, que cuenta con infraestructura como drenaje, agua potable, alcantarillado, y demás servicios públicos, permitirá soportar este tipo de desarrollos.

Sin embargo, dijo que todo parece indicar que no será posible, ya que el PDU que proyecta al autoridad municipal considera construir el 45 por ciento de los terrenos a desarrollar, qué significa tener no más de dos pisos construidos y apenas 10 cuartos por hectárea, cuando la mayoría de los hoteles que hoy en día existen tienen tres plantas.

“Eso es lo delicado porque los nuevos inversionistas no tendrán las mismas condiciones pues no le van a dejar construir nada, además de que los bancos complicarán sus esquemas de financiamiento si no es rentable”, apuntó Pérez Zafra.