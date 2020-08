Chetumal, 27 de agosto.— Empresarios de la zona sur del estado reclamaron la falta de atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hasta la fecha no ha brindado apoyos para que los inversionistas se recuperen económicamente de los efectos de la pandemia por covid-19.

Juan José Fernández Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, dijo que hasta el momento el presidente de la República no ha querido plantear una estrategia de apoyos específicos para apoyar a los empresarios, a pesar de las peticiones por escrito que se han realizado mediante las diferentes cámaras empresariales.

“El Gobierno Federal no nos ha ayudado en nada. Todas las Cámaras, tanto la Concanaco, la Canirac, todos hicimos trabajo conjunto para pedir eso y nos encontramos con la cerrazón del Gobierno Federal y del presidente, quien dijo no, no nos quiso ayudar en nada”, afirmó.