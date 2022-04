CANCÚN, 27 de abril (Infoqroo).- El candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, aseveró que hay indicios claros de que en Quintana Roo se está gestando una elección de estado.

Sostuvo que en este momento están confluyendo diversas fuerzas, incluidas las que vienen de adentro de los propios gobiernos locales y federal, para tratar a toda costa de hacer ganar a la “candidata verde”, y eso se ha hecho patente tanto con actos masivos como a través del uso de medios de comunicación y otras acciones que van en ese sentido.

Ante restauranteros y mujeres empresarias de Cancún, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, dijo que en su administración los proyectos productivos deberán ser sostenibles.

Aseveró que con un gobierno naranja se protegerá la soberanía del estado de Quintana Roo, de tal forma que los proyectos que aprueben las autoridades federales, deberán pasar por la evaluación estatal, a fin de verificar que son sostenibles y que no causarán afectaciones al patrimonio ambiental o cultural o a la estabilidad social de la entidad, como ya ha ocurrido en muchos casos con proyectos turísticos.

Así lo expuso el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, en reuniones que sostuvo este día, primero, con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún, y posteriormente, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo Cancún.

En sus mensajes, les explicó que la defensa de la soberanía del estado también se aplicará en su gobierno para que a Quintana Roo se le retribuya lo que aporta a la federación en impuestos o, en su caso, que el gobierno central apoye a la entidad con obras de infraestructura que compensen tanto lo que deja nuestro estado en recursos fiscales, como lo que requiere para atender adecuadamente las demandas sociales que genera la elevada inmigración de connacionales que vienen a las ciudades turísticas en busca de empleo y de mejores condiciones de vida que no encuentran en sus lugares de origen.

Pech Várguez puntualizó que es necesario modificar el modelo de crecimiento que ha tenido Quintana Roo desde hace más de 40 años, debido a que la llegada de cada vez más inversiones turísticas sin una compensación equivalente en infraestructura y atención a la población, solo ha generado mayores problemas sociales, urbanos y ambientales, que ya no se pueden permitir en el estado, porque de seguir en ese camino, será lamentable ver como se seguirá consumiendo la riqueza de Quintana Roo.

Tanto a los empresarios restauranteros, como a las mujeres empresarias, el Dr. Pech les extendió una invitación para que lo acompañen en su proyecto para crear un gobierno decente, debido a que en su administración estatal se va a impulsar de manera amplia la participación ciudadana en la toma de decisiones, como es en el caso de algo que preocupa mucho a los quintanarroenses, que es la seguridad pública, donde se establecerán mesas comunitarias donde participe la población para reforzar las medidas para devolverle la paz y tranquilidad a los habitantes del estado.

De acuerdo con información que se proporcionó, la agenda de Pech Várguez incluyó por la tarde contacto con los cancunenses en el cruce de las avenidas Kabah y Nichupté, en dónde volvió a recibir el apoyo ciudadano y entregó volantes en los que expone su proyecto de crear un gobierno decente para Quintana Roo.