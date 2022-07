CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio.— Debido a recortes presupuestales, los institutos electorales de Colima y Campeche ya no tiene recursos para pagar salarios, renta y luz para el mes de julio y los meses subsecuentes y en Quintana Roo hay riesgo de que le ocurra lo mismo al IEQROO, según se señala en el informe del INE sobre la situación presupuestal de los Órganos Públicos Locales electorales presentado ante el Consejo General.

En Morelos y Nayarit, las operaciones también tendrán afectaciones, como la entrega de financiamiento público a los partidos políticos.

Según el reporte, estas cinco entidades se consideran en “semáforo rojo” por los recortes a sus presupuestos, o retrasos en la entrega de ministraciones ya presupuestadas.

En riesgo moderado están otras siete entidades: Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, y Zacatecas.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México prevé un déficit presupuestal que imposibilitaría su operación para el último trimestre del año, debido al recorte de más del 50% de su presupuesto por parte del Congreso Local Esa situación se origina no solo por el recorte presupuestal, sino porque parte de los recursos de financiamiento público de partidos políticos correspondientes a 2022 se utilizaron para cubrir actividades sustantivas del OPLE.

Esta situación se suma a la reciente reforma al Código Electoral aprobada por el Congreso local que suprime diversas áreas sustantivas del OPLE.

El Tribunal Electoral decidió ordenar al Congreso local el otorgamiento de una ampliación presupuestal a este órgano electoral, sentencia que aún está pendiente de cumplimiento.

En Campeche, el recorte por 56% del presupuesto para 2022 ya afecta la entrega de salarios de los consejeros electorales, titulares de áreas ejecutivas e integrantes del servicio profesional del OPLE.

En Colima, el recorte de 65% de presupuesto ya amenaza con falta de recursos para pagar salarios, luz y renta, durante este mes de julio, por lo que el Instituto Electoral pretende negociar la entrega de recursos faltantes para este trimestre y posteriormente solicitar una ampliación presupuestal para cubrir los últimos tres meses del año.

Morelos ya no tiene dinero para entregar el financiamiento público a los partidos políticos y su operatividad también está afectada, según el reporte presupuestal del INE.

En Nayarit, el presupuesto asignado sólo les alcanzará para pagar los gastos hasta el mes de agosto; sin embargo, el OPLE no ha informado qué medidas tomará para garantizar la operación del resto del año.

El consejero Lorenzo Córdova pidió recordar que en septiembre de 2023 inicia la organización de las elecciones 2024: “Hacemos un llamado un exhorto a las autoridades responsables de generar los financiamientos respectivos incluso de cumplir lo que en muchos casos sus Congresos les han ordenado a que se solventen cuanto antes estas circunstancias”.