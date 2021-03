Cancún, 30 de marzo.— Como un hecho lamentable e inaceptable que no puede repetirse calificó la diputada Tepi Gutiérrez la muerte de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar de manos de la policía de Tulum, hecho que ha causado indignación, incluso internacional, luego de que se “viralizara” en la red el video de su detención.

En entrevista para Pulso AM, afirmó que lo más grave de la muerte de Victoria es que sucedió a plena luz del día, mientras iba a la tienda, lo que deja un sentimiento de inseguridad en Tulum.

“Esto nos pega en el tema del turismo, pero estamos más preocupados porque escuchamos que siguen falleciendo personas, siguen matando gente y lo de Victoria, sin duda, por los videos que circularon, se hizo viral y nos está afectando mundialmente, pero antes que ella hubo muchos otros casos de los que no se comenta nada y sigue creciendo día a día la inseguridad”, dijo.

La delincuencia organizada, las fiestas clandestinas y ahora la muerte de Victoria han puesto en el ojo del huracán a Tulum de una manera negativa.

“Hay en la policía una falta de humanidad y capacitación, que refleja falta de mando para la toma de decisiones; sin duda hay elementos muy valiosos en la corporación que han dejado su vida en ella, pero hoy esto no puede pasar desapercibido”.

“No se trata únicamente de la mujer que sometió a Victoria, sino de los policías que estaban ahí y no hicieron absolutamente nada para intervenir; en materia de seguridad, en el municipio de Tulum, esto no puede quedar como un asesinato más”.

Sobre la destitución del director de Seguridad Pública de Tulum, dijo que no se trata únicamente de “cortar cabezas”, sino de tomar medidas mucho más severas, de un trabajo coordinado.

“No queremos escuchar de más asesinatos, estamos indignados, los detenidos estarán refundidos en la cárcel por mucho tiempo, es un reclamo de los ciudadanos, pero al día siguiente de la muerte de Victoria hubo otro suceso en la avenida principal y no llegó la policía, no puede ser que no quieran intervenir (por temor a que se repita lo de Victoria) ¿entonces quién nos cuida, en manos de quién ponemos nuestra seguridad? Exigimos que sí se haga justicia pero que se tomen las medidas necesarias para evitar lo que viene”.

Fuente: Infoqroo