Según expertos la temporada de avistamiento de tiburones es entre marzo y septiembre

Luego del revuelo que generó el cierre temporal de la playa Xcalacoco, debido al avistamiento de tiburones, Pamela Vázquez, coordinadora de la fundación “Saving our Sharks” (salvando nuestros tiburones) aclaró que se trata de un evento habitual y generalmente sin peligro para la ciudadanía.

En entrevista, la bióloga de profesión señaló que los tiburones han sido avistados “desde siempre” en las costas de Quintana Roo, e incluso hay actividades turísticas de buceo con tiburones.

“Debemos entender que ellos están en su hábitat y son parte de este entorno. Son animales salvajes, sí, pero no son los asesinos que la gente se imagina”, señaló.

Lamentó que se alarme innecesariamente a la población por un hecho natural que es muy recurrente en la temporada de avistamiento, entre septiembre y marzo, que es cuando los tiburones toro se acercan a la costa para tener sus crías.

“Los salvavidas si ven tiburones, les piden que la gente salga, para que ellos tengan su espacio, pero no se han dado incidentes”, mencionó. “Son especies que son clave para el equilibrio ecológico”.

En este sentido, recordó que cuando entramos al mar, estamos de visita, mientras ellos son los habitantes del Caribe, por lo que nos toca aprender a conducirnos. Esto implica no alejarse mucho de la costa, no ir acompañados y no traer objetos que puedan destellar en el agua, pues eso es lo que atrae a las barracudas o a los tiburones.

“Si vemos uno, hay que conservar la calma. Son pocos los incidentes a nivel mundial, quizá unos 10 al año; en cambio, nosotros extraemos millones de ellos cada año, porque en realidad los depredadores somos nosotros”, mencionó.

Hay videos de tiburones nadando a pocos metros de la costa, sin prestarle atención a los bañistas, que no son parte de su cadena alimenticia.

“Son seres maravillosos, que debiéramos tratar de conservar. Incluso tienen personalidades, porque están muy evolucionados”, declaró la activista, quien dijo que desde hace 10 años “Saving our Sharks” tiene presencia en el estado, ofreciendo tours de buceo como actividad sustentable, para financiar investigación y eliminar prejuicios hacia estas especies.

“Suertudos ellos quienes pudieron avistarlos”, señaló, sobre lo ocurrido en Xcalacoco.