Chetumal, 23 Julio.- El científico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Gian Carlo Delgado Ramos, expuso la imperante necesidad de disminuir la huella urbana, en la Jornada Ambiental de capacitación.

En un comunicado de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEMA), Delgado Ramos explicó que, si una ciudad es dispersa, tiene implicaciones en el consumo de energía, ya que en un espacio construido en una superficie muy grande las distancias que tienen que recorrer son mayores y por lo tanto para ir a trabajar, comprar alimentos e ir a la escuela, etc. la huella urbana aumenta.

La solución no es densificar. Una ciudad más densa reduce la movilidad, pero no es suficiente, es mejor apostarles a los usos mixtos de suelo y construir más servicios para que sus habitantes no tengan que moverse largas distancias, especificó el científico.

Otro de los rubros que podemos atender, dijo, en el caso de las edificaciones, son los procesos de diseño y construcción para reducir el consumo de materiales en la operación de las edificaciones.

También pidió considerar el agua para saber qué tanto puede sostener un espacio urbanizado sin que sea dañado, propiciar ciudades circulares y resilientes, avanzar en la construcción de sociedades interculturales y evitar patrones de consumos elevados.

El científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió plantear acciones para consumir menos energía, cerrar ciclos, ya sea reciclando el agua o los residuos valorizados y de construcción, bajo una economía circular, así como proteger, conservar e impulsar servicios ecosistémicos para aumentar la capacidad de sostenibilidad y resiliencia urbana.

“Es muy importante para Quintana Roo promover centros urbanos que disminuyan la huella de carbono”, detalló el especialista, no solo por la calidad de vida sino también para preservar la biodiversidad.

Delgado Ramos celebró que el Gobierno a través de la SEMA, promueva estas conferencias dirigidas al sector educativo, porque permite coproducir conocimiento en la conversación e ir encontrando ideas, soluciones, identificando prioridades e impulsando la democracia participativa.

Al respecto, la Subsecretaria de Política Ambiental de la SEMA, Graciela Saldaña Fraire, especificó que, la conferencia del científico se enmarca en la décima tercera Jornada Ambiental “Reconecta con la naturaleza”. (Infoqroo)