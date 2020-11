Felipe Carrillo Puerto, 8 de noviembre.- El secretario general del Sindicato de moto – taxistas de la alcaldía de Señor, Ricardo Pat Canul, dio a conocer que hasta el momento, no han logrado superar la crisis económica en esa localidad, por lo que sus agremiados pasan por una situación crítica ante la falta de empleo.

El líder de los moto taxistas señaló que el calvario de los chóferes y empleados de hoteles inició desde hace ocho meses, tras el inicio de la pandemia de la COVID-19, lo que provocó que muchos trabajadores de empresas hoteleras fuesen despedidos, afectando a su gremio por falta de clientela.

Resaltó que el padrón de concesionarios es de 41 agremiados pero sólo 28 trabajan, debido a que no hay pasaje y solamente ofrecen el servicio a la comunidad en general, pues los cerca de 400 ya ex empleados, no usan el servicio.

Abundó que las prisas de los ex empleados de los hoteles requerían del servicio de moto taxis para llegar de manera pronta hasta los autobuses de los hoteles que llegaban a la localidad, y ahora la gente prefiere caminar y ahorrarse los 10 pesos de pasaje, por lo que la situación aún no mejora para ese sector.

Finalmente, dijo que esperan que la situación mejore en 2021, pues algunos socios, ante la falta de una economía estable buscan otras alternativas para llevar el sustento familiar. (Infoqroo)