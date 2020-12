Cancún 7 Diciembre. – Empresarios del Caribe Mexicano se presentarán en Chetumal este 8 de diciembre para presentar a integrantes del Congreso del Estado los argumentos del sector turístico sobre porque “no” es el momento oportuno para la implementación de un nuevo derecho, que terminará siendo un impuesto de 10 dólares que el Gobierno del Estado pretende cobrar al turista internacional.

Los presidentes del sector hotelero Roberto Cintrón, de las agencias de Viajes Sergio González y de los Clubes Vacacionales, Miriam Cortez, dijeron al respecto que el Gobierno del Estado en ningún momento les consultó si estaban de acuerdo o qué pensaban acerca de dicho incremento.

Señalaron que, si bien es cierto que las medidas sanitarias implementadas han sido vitales para la llegada de turistas, también lo es que las tarifas hoteleras han sido muy castigadas en muchos casos, en algunos, hasta del 60 por ciento.

Rechazaron declaraciones de diputados respecto a que el tipo de turistas que llegan a Quintana Roo desde 2018 es de mayor nivel económico.

“Yo no sé en cabeza de quien caben esos argumentos ahorita, que no saben que estamos en medio de una pandemia que no ha terminado, los márgenes de utilidad de la hotelería son nulos, hay pérdidas todavía, pero qué creen, tenemos que seguir pagando impuestos federales, estatales y municipales.

“Pagamos también luz y agua y como no han sido presentado las reglas de operación de cómo van a manejarse estos 10 dólares, lo más seguro es que pretendan que la hostelería recaude esto a los turistas y que nosotros entreguemos el dinero al Gobierno del Estado”, dijo uno de los líderes turísticos inconforme.