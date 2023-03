CHETUMAL, 6 de marzo.— La gobernadora Mara Lezama Espinosa develó un mural que se pintó en la cúpula del salón de sesiones del Congreso, en el que aparece ella rindiendo protesta como la primer mujer en ocupar ese cargo en el estado.

“Incluí a la primera Gobernadora, porque así como Elio Carmichael representó al presidente José López Portillo y a Jesús Martínez Ross, el primer gobernador del estado, ahora me toca a mi dejar constancia de lo que se llevó a cabo”, señala Guillermo Ochoa, autor del mural.

Elio Carmichael Jiménez, artista plástico chetumaleño que falleció a los 79 años de edad en 2014, es autor del Escudo Oficial del Estado y entre 1980 y 1981 pintó el mural histórico “Forma, Color e Historia”, en el Palacio Legislativo, obra que destaca por su contenido, colorido y mensaje.

Carmichael Jiménez pintó su mural en la pared principal del vestíbulo del Palacio Legislativo y en el plafón.

Mara Lezama develó la placa conmemorativa del mural durante su visita al recinto, para entregar la medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, que en esta ocasión fue para rendir un homenaje post mortem a Leona Vicario.

En Sesión Solemne de la XVII Legislatura, la diputada Mildred Ávila Vera, presidenta de la Mesa Directiva, la gobernadora del Estado Mara Lezama Espinosa, el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal de Justicia del Estado, entregaron la presea a la actual titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer María Hadad Castillo.

En este marco, se llevó a cabo la develación del mural Óoxtun, del artista quintanarroense Guillermo Ochoa Reyes, una obra que, de acuerdo con la exposición de motivos a cargo del diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, “nos recuerda nuestras raíces e identidad como quintanarroenses y claro, nuestro compromiso como servidores públicos con la ciudadanía.”

El legislador destacó que es un honor ser testigo de esta develación, porque este mural y esta placa quedarán en la historia de Quintana Roo, como símbolo vivo de la transformación y unión que se ha dado a través de la historia, desde nuestras raíces mayas hasta la actualidad.

En el video oficial sobre el nuevo mural, denominado Óoxtun, su autor Guillermo Ochoa dijo que hacía tiempo que había propuesto realizar la obra, pero las anteriores administraciones del Poder Legislativo no lo aceptaron.

“El mural está inspirado en fortalecer nuestra identidad quintanarroense, nuestras raíces mayas y en el reclamo de la gente que desea tener a los gobernantes que en su momento están en el Congreso (sic)”, explica.

El mural está compuesto por un águila real “que abraza” a Andrés Quintana Roo y a Leona Vicario. En el lado derecho se ubican los líderes mayas Manuel Antonio Ay, Cecilio Chí y Jacinto Pat.

Debajo de Andrés Quintana Roo se ubican la balanza que simboliza al Poder Judicial, la Constitución (Poder Legislativo) y el escudo del estado (Poder Ejecutivo).

“Estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de compartir un pedazo de lo que hago, de dejar un recuerdo, porque se que esta obra pasará a la historia”, dijo.

“Quise incluir a la primera gobernadora, porque así como el maestro Elio representó en su obras a López Portillo y Martínez Ross, ahora me toca a mi dejar constancia de lo que se llevó a cabo…. Es una de las responsabilidades de un artista de dejar plasmada la historia y qué mejor que hacerlo en este recinto”, concluye.