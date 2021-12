Miguel Pino Murillo, ex director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, negó encabezar una red de corrupción y venta de permisos, como lo señala un ex empleado de la dependencia, y aunque desconoce los motivos del ataque, no descarta que podría ser con fines políticos.

El ex funcionario recordó que renunció al cargo desde inicios del mes pasados por motivos de salud, y sostuvo que fue sometido a una serie de auditorías estatales y federales en las que no se encontró irregularidades.

Entrevistado por un portal digital, Pino Murillo insistió que estas acusaciones son con la intención de dañar su imagen y la del instituto que encabezaba.

Aunque ha sido invitado por algunos partidos para participar en las próximas elecciones, reiteró que las acusaciones serían solo con el fin de desprestigio, y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar ante comentarios sin fundamento.

También invitó a los establecimientos que en caso de detectar algún acto de corrupción denunciarlo.

Por último, añadió qué analiza la manera de cómo va a proceder de manera legal ante este señalamiento, que son únicamente mentiras.