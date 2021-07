Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín exhortó hoy, de nuevo, a las y los quintanarroenses a acudir a los centros de vacunación para recibir la dosis contra la covid-19 que, en la actualidad, ha modificado su comportamiento en el riesgo de contagio.

El gobernador de Quintana Roo expresó que se tiene un crecimiento de riesgos de contagio, con mas de 500 casos positivos al día de hoy, aunque con menor letalidad y ocupación hospitalaria.

Ahora, son personas menores de 40 años los que se contagian, que requieren atención y también son portadores de la enfermedad que pueden llevar a sus casas, a sus centros de trabajo.

El titular del Ejecutivo informó que el 100 por ciento de las personas intubadas no están vacunados, el 90 por ciento de las hospitalizadas tampoco tienen la vacuna, el 8.5 por ciento cuentan con una dosis y el 1.5 por ciento con las dos dosis.

Esto refleja la importancia de tener las vacunas y por ello se agilizaron los procesos de vacunación. Ya se está vacunando a jóvenes de 18 años en adelante y se están cerrando ciclos en los segmentos de edades diferentes, explicó el gobernador de Quintana Roo durante el programa Enlace Ciudadano transmitido por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación.

Presente en el programa, la doctora Karen Domínguez Varela, subdirectora del Hospital General de Chetumal, explico que el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, evitar reuniones y aglomeraciones y, principalmente, recibir la vacuna reduce contagios.

“Al principio la enfermedad afectó a adultos mayores, y ahora a personas jóvenes. Hemos visto el cambio de edades que están presentando síntomas graves y que requieren hospitalización. 157 menores de edad han sufrido contagio por Covid. Estamos viendo una forma distinta del comportamiento del virus” dijo.

Exhortó a las madres y padres de familia a cuidar, ahora, a los adolescentes y a los niños. A las mujeres embarazadas, que acudan a recibir la dosis que les corresponde.

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer el ranking de colonias con más casos positivos activos, cuyo primer lugar lo ocupan la Adolfo López Mateos, de Chetumal, y el Centro de Kantunilkín. Le siguen Villas del Mar, en Cancún; Proterritorio, en Chetumal; la Colosio, en Playa del Carmen.

Además, Payo Obispo, de Chetumal; 20 de Noviembre, de Chetumal; Villas del Sol, de Playa del Carmen; Los Héroes, de Cancún y la Emiliano Zapata, de Cozumel.

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a no bajar la guardia, a no relajar los hábitos, medidas y protocolos para evitar contagios, a cuidarnos mejor para no enfermarse y poner en riesgo la vida.

Precisó que cuidar la salud, para salvar vidas humanas, es importante, como lo es avanzar en la recuperación de las actividades productivas.