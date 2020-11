Chetumal, 23 de noviembre.— La diputada Erika Castillo Acosta exigió que comparezca el encargado del despacho de Seguridad Pública, Lucio Hernández, ante los índices de inseguridad en taxis y camiones, sobre todo en la zona norte (Benito Juárez).

Luego de las más recientes ejecuciones de taxistas y las diferentes advertencias que se tienen de posibles grupos delincuenciales que estarían realizando secuestros exprés o de mujeres, la legisladora consideró urgente la comparecencia de quien esté a cargo de la seguridad.

“He recibido muchas denuncias, tanto de trabajadores del volante como de ciudadanos, en especial en Cancún, que tienen miedo de la inseguridad que se vive en el transporte público o de alquiler”, apuntó.

Manifestó que el hecho de que Capella Ibarra, ex titular de Seguridad Publica, ya esté separado del cargo, no quiere decir que no haya quien se haga responsables de estos temas.

Consideró que quien está al frente de la SSP, Lucio Hernández, se presente a comparecer ante los diputados locales y que brinde cuentas de que se está haciendo en materia de seguridad.

Explicó que a pesar de que la dirigencia de taxistas trabaja para evitar atentados contra los trabajadores del volante, también es necesario que se cuente con el apoyo de la policía.

Finalmente, consideró necesario hacer un llamado a sus compañeros legisladores para que se llame a cuentas a quien esté encargado del despacho para que comparezca ante los legisladores.