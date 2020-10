Chetumal, 20 de octubre.— Organizaciones civiles del sur de Quintana Roo solicitaron formalmente al Congreso del Estado que de a conocer los nombres y el listado completo de “aviadores” que generaba gastos por más de 6 millones de pesos anuales.

Héctor Pérez Sorcia, de la organizacion Somos Tus Ojos por la Transparencia, señaló que por ley se debe conocer esta información. “El diputado Gustavo Miranda habl+o sobre los ‘aviadores’ y que dijo que no daría nombres ni denunciaría. Eso implica corrupción también del legislador, pues los ciudadanos necesitamos saber quiénes son las personas que están robando el dinero público y necesitamos saber quiénes solaparon esa situación y quiénes lo autorizaban, pues no es posible que en tres años nadie se dio cuenta y no lo denunciaron”.

Héctor Pérez señaló que Somos Tus Ojos por la Transparencia dará seguimiento a este caso hasta esclarecer quienes eran los “aviadores”, saber si hay más casos y quiénes fueron los responsables de esa situación.