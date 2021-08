Chetumal, 27 Agosto.- Docentes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en Quintana Roo (Sitacobaqroo) informaron que se preparan para iniciar una huelga, en caso de que las autoridades del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo (Cobaqroo) no les dé solución al pliego petitorio que les presentaron.

El secretario general del Sitacobaqroo, José Gabriel Sulú Martínez, dijo que el paro de labores deriva de la falta de cumplimiento del pliego petitorio presentado a las autoridades del Cobaqroo, que hacen referencia al pago del pago del bono de puntualidad y asistencia de orden federal de 7.5 a 4 días sin previo aviso, así como otras prestaciones las cuales afectan la economía de los docentes.

Indicó que son mil 500 docentes los afectados, aunque solo 700 están en las condiciones de iniciar la huelga, ya que el resto son de confianza, y no pueden inconformarse por temor a ser despedidos.

Aunado a los recortes a sus prestaciones salariales dijo que sus pagos no salen en tiempo y forma y presentan retrasos de horas, o incluso de días sin ser informados de las causas de esta demora.

A estas irregularidades se suman la falta de pago de la política salarial que se da cada año, pues la de enero de 2019 apenas fue liberada el pasado año y la de 2020 aun en estas fechas no saben cuándo les va a ser pagada.

“Si hay una ministración (pago), por qué no las hacen cansada y porque no la pagan, entonces, aquí hago el énfasis de que el actual director general (no lo identificó) sabe del tema porque él firmó cuando era director de nivel media superior, donde dice que el estado debe gestionar los recursos”, reprochó.