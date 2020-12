Quintana Roo a 1 de diciembre .- Dos años sin rumbo, así definió la presidenta del CDE del PRI en Quintana Roo, Candy Ayuso Achach, después de escuchar el mensaje del presidente Andres Manuel López Obrador con respecto a su segundo año de gobierno, externó “las expectativas del tercer año no son muchas, pero lo deseable es que el Presidente tome en serio la gravedad del problema de la pandemia y destine recursos suficientes al sector salud.

Se haga un alto en los macroproyectos y destine apoyos específicos para la reactivación económica y del sector turístico.”

Al mismo tiempo expresó, “que lo anunciado como estímulos fiscales para la zona sur se generalice para todo el Estado, así como un combate eficiente contra la inseguridad para terminar con este círculo vicioso de impunidad y falta de resultados en la procuración de justicia”.

Para la dirigente tricolor el informe por los dos años de administración cobró especial relevancia no sólo por el mensaje en torno a la crisis financiera y sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, sino porque ocurre previo‭ ‬al‭ ‬‬arranque‭ ‬‬del‭ proceso‭ ‬electoral‭ que‭ ‭‬determinará‭ ‬la conformación de‭ ‬ la‭ ‬ Cámara ‭ ‬de Diputados, 29 Congresos locales y 15 gobernadores.

“Esperamos un tercer año en donde la verdad sea la premisa del presidente y su intervención sea nula en el proceso electoral.

Si el Presidente puede hacer esto sería el principio de un verdadero gobierno que hasta el momento no hemos tenido en el país.

Que predique lo que juro ante la constitución de no mentir, no engañar y no traicionar” sentenció Ayuso Achach.