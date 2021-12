La Promoción Turística de Chetumal en Miami tendrá que esperar al siguiente año, pues en lo que resta de 2021 no existe presupuesto alguno asignado para promocionar la ciudad y sus atractivos turísticos en esa urbe, de donde hoy llegó un primer vuelo que conectará a ambos puntos, reconoció Darío Flota Ocampo.

El Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, añadió que valoran el monto que tendrán que erogar en enero próximo, referente a un evento de promoción que prevén realizar para promover a Chetumal y a sus alrededores.

Sin embargo, consideró que la coordinación y las relaciones públicas que realiza en conjunto con los prestadores turísticos en la región serán de gran importancia, pues esto no les genera costos.

De acuerdo con el ejecutivo y empresario hotelero, lo único que tienen de manera general para el sur del estado son 24 millones de pesos en pautas digitales a nivel nacional.

“Relacionado con este vuelo en particular no hay una cantidad asignada y tenemos que ver lo que va a constatar la presencia de lo que vamos hacer en enero y las acciones de relaciones públicas son las que tenemos que ocupar, y lo hacemos en colaboración, pero no hay un gasto o presupuesto asignado”, aclaró.