Felipe Carrillo Puerto, 15 de Febrero 2022.- El Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de Yoactún, Sebastián May Barzón, informó que las autoridades ejidales de más de 40 comunidades, trabajan en una propuesta que enviarán a los gobiernos federal y estatal, además de los aspirantes de los partidos políticos, para reactivar el programa de empleo temporal, específicamente en el tema de limpieza de caminos.

El líder expresó que este programa dejó de funcionar en las comunidades desde el inicio de la presente administración de Carlos Joaquín González, lo que ha perjudicado la labor que realizaban para brindar mantenimiento a las caminos vecinales de acceso a las comunidades mayas del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Resaltó que, según, los datos que tiene de sus homólogos de las comunidades ubicadas al norte, sur y poniente del municipio, las carreteras están cubiertas por árboles y ya no arbustos, debido a que el mantenimiento de las orillas de las vías no es realizado desde hace unos seis años, tras la desaparición del programa de empleo temporal.

Explicó que las carreteras afectadas son vías de acceso a sus comunidades, sin embargo no cuentan con los suficientes recursos para poder realizar los trabajos de mantenimiento.

Es por ello que mediante este extinto programa los habitantes participan en la limpieza de las verás de los caminos con el pago de un recurso mínimo.

Destacó que con el surgimiento de los aspirantes a nuevos diputados y a gobernador, la encomienda que tienen es la de reactivar el programa de empleo temporal, ya que es un beneficio que no debió de desaparecer y en todo caso debió de fortalecerse para el beneficio de los habitantes de este municipio.

Finalmente, dijo que la política ha cambiado con las autoridades comunitarias, debido a que ahora no esperarán promesas y esperan un compromiso serio y no más mentiras, tal como sucedió con el actual gobernador Carlos Joaquín González y el ex alcalde, José Esquivel Vargas, que durante sus administraciones no acercaron ningún beneficio social a la comunidad de Yoactún. (Infoqroo)