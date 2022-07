Felipe Carrillo Puerto, 28 de Julio 2022.- La Directora Municipal del Deporte, Nadia Salazar Varela, afirmó que el Ayuntamiento se deslinda de los daños en contra de los atletas carrilloportenses por el cierre del Centro de Formación Deportiva Municipal que dejó sin espacio de entrenamiento a más de 200 deportistas locales y lo atribuyó a una medida unilateral de la Cojudeq

En entrevista con Infoqroo, la funcionaria añadió en ese sentido que la comuna no ha avalado ese cierre, por lo que aclaró que el Ayuntamiento no fue el que cerró ese Centro de Formación Deportiva, sino personal del Consejo de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), argumentando situaciones de las que hasta la fecha no han querido informar al municipio.

Explicó que en fechas anteriores, personal del departamento Jurídico del Consejo de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, (Cojudeq) llegó a esta ciudad y retiró equipamiento del Centro de Formación Deportiva, alegando que la medida era necesaria por el próximo cambio en el Gobierno del Estado, hasta que el nuevo titular de la dependencia estatal sea nombrado.

“Es una acción que no se había dado en 20 años entre el gobierno estatal y el municipal, por lo que exigimos una respuesta clara y honesta ante este hecho que afecta a más de 200 atletas del municipio, de distintas disciplinas deportivas”, comentó.

Pese a los hechos, dijo, “nos mantenemos activos y buscamos soluciones: “No nos quedamos parados, hemos emprendido acciones y seguimos trabajando para poder sostener ciertas actividades para lo deportistas en lo que esta situación se resuelve”. (Infoqroo)