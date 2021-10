Felipe Carrillo Puerto, 11 Octubre.- La Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena, Maritza Yeh Chan, informó que un total de 20 personas se integraron al programa de capacitación de los traductores e intérpretes en el tema de procuración de justicia, todos ellos de la zona maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Yeh Chan señaló que con el curso de procuración de justicia impartida a traductores e intérpretes de la lengua maya, titulado “Generalidades del Sistema de Justicia Penal”, buscan brindar el servicio en los diferentes municipios de la entidad.

El curso, que inició este lunes, dirigido a más de 20 traductores intérpretes de la lengua maya, a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), tendrá como resultado que cada una de las sedes de la fiscalía de la entidad cuente con el servicio de traducción y que sea remunerado dignamente.

Agregó que la fiscalía carece en los municipios de la zona norte, como Playa del Carmen y Cancún, de un traductor intérprete de la lengua maya, y es en donde hombres y mujeres se desempeñan laboralmente y que en muchos de los casos, los indígenas no dominan el español, y al no contar con un traductor intérprete no denuncian en caso de ser víctima de algún delito.

Finalmente, destacó que esta capacitación y posteriormente, el trabajo que realizarán los capacitados a favor de la población indígena en el tema de procuración de justicia es un acierto del gobierno de Quintana Roo en beneficio de las comunidades de todo el estado en donde prevalece aún la lengua materna, la lengua maya. (Infoqroo)