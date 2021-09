Felipe Carrillo Puerto, 04 de septiembre.- Con amenazas y humillaciones, José Esquivel Vargas, “Chak Me’ex”, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, finalizó la manifestación en su contra que trabajadores de confianza iniciaron el miércoles en la noche, y quienes por temor a ser despedidos, tuvieron que desistir.

En un ambiente hostil, de confrontación y hasta humillaciones, “Chak Me’ex” enfrentó a cientos de empleados, y tras recalcar que “él les dio trabajo”, les ofreció pagar tres de las cuatro quincenas que les adeuda, y que hasta dentro de 15 días, subsanará el resto de sus peticiones, y el que no acepte “que renuncie”.

“La mayoría de los que están aquí, yo los contraté, yo les di trabajo, si lo quisiera correr ya lo hubiera hecho, deberían agradecer porque al inicio de mi administración a muchos nos los di de baja. Tengo muchas cosas que decir en contra tuya, pero tampoco lo he hecho por respeto”, fueron algunas de las palabras que “Chak Me’ex” expresó a los manifestantes.

El “ejército” de funcionarios reventadores, allegados al presidente municipal, también hicieron presencia, quienes atemorizaron, gritaron, aplaudieron e hicieron frente a los inconformes que estaban en su contra o no coincidían con las palabras del mandatario municipal para apaciguar la huelga.

A los asalariados, quienes se sintieron acorralados por el temor de ser dados de baja, no les quedó de otra que aceptar lo que se les ofreció, tres quincenas de cuatro que les deben, con el compromiso que para mediados de este mes se les pague el resto, así como sus prestaciones.

Joel Aban Uicab, líder de los manifestantes, expresó que después de la decisión de la mayoría de los inconformes, tuvieron que aceptar las condiciones vertidas por José Esquivel Vargas, pero si en los próximos días, no se cumple con el compromiso, se volverán a plantar frente al palacio municipal, para que se les pague.