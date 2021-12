FELIPE CARRILLO PUERTO, 10 Diciembre (Infoqroo).- La Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Carmen Candelaria Hernández Solís, dio a conocer que la Comuna presentará el próximo lunes ante la Auditoría Superior del Estado, las primeras cuatro carpetas de investigación contra ex funcionarios incluido el ex presidente José Esquivel Vargas, por presunto desvío de recursos entre otros ilícitos.

Mencionó que de acuerdo con sus observaciones, la Contraloría Municipal ha detectado un faltante por 13 millones de pesos, los cuales provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), que no se aplicó en su momento y para lo estaba etiqueta por lo que la ley debe castigar el desvío de dicho recurso.

Entrevistada este día en el evento del Gobierno de Quintana Roo, “Platícale a tu Gobernador”, la Presidente Municipal confirmó que las observaciones que su gobierno encontró en el proceso de revisión de los primeros 60 días de su gestión, ya fueron entregadas a la auditoría superior del estado.

Abundó que estas denuncias en contra de los ex funcionarios de la pasada administración serán presentadas también ante la Fiscalía General del Estado y de la Federación, para dar cauce a las investigaciones correspondientes y que pague quien tenga que pagar, o responda quien deba hacerlo.

Reiteró que el próximo 13 de diciembre presentará cuatro carpetas de investigación por desvío de recursos, los cuales el Ayuntamiento no puede perseguir, pero si documentar los hechos ante las autoridades competentes para lo precedente.

Finalmente, dijo que existen todavía más investigaciones que integrando las carpetas correspondientes, aunque dijo que en su momento darán a conocer las denuncias correspondientes, ya que los 60 días hábiles que marca la ley para que los servidores públicos puedan solventar o aclarar ante la comuna ya han fenecido y ahora falta la actuación de las autoridades correspondientes.