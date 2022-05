Felipe Carrillo Puerto, 11 de Mayo 2022.- El Director General de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos Municipal, Roberto Bravo Peña, informó que mantendrán abierta unos días más la convocatoria para el reclutamiento de jóvenes en esa corporación, debido a la baja respuesta para ocupar esos puestos.

El funcionario indicó que, de 18 de los expedientes que fueron entregados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, únicamente 10 cumplieron con la documentación solicitada en la convocatoria, lo que no satisfizo la expectativa.

Señaló que la Dirección de Seguridad Pública dio apertura a una campaña permanente de reclutamiento de prospectos para la Policía Municipal, por lo que realizan todo lo referente a promoción, invitar a los jóvenes a integrarse a las filas de la Policía Municipal, por lo que la edad referida es de 18 a 29 años de edad, con documentación de de bachillerato.

Bravo Peña dijo que durante la campaña, que duró una semana, solamente tuvieron 18 solicitudes, sin embargo, solo 10 cumplieron con los requisitos, las cuales son menos que las vacantes disponibles.

Resaltó que de los 18 interesados varios de ellos no pudieron completar su documentación y lo más importante ahora es el nivel de estudios por lo que varios no acreditaron y alguno no presentaron, la cartilla militar liberada, carta de antecedentes no penales, constancia médica, entre otros.

También agregó que los aspirantes deberán tomar un curso básico de formación policíaca que tiene una duración de seis meses, en la academia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la ciudad de Chetumal y una vez culminado, ya pueden contratarse como elemento de la Policía Municipal. (Infoqroo)