Felipe Carrillo Puerto, 14 Septiembre.- La presidenta electa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, dio a conocer que el proceso de entrega recepción del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto está detenido hasta el momento, debido a que existen las condiciones para llevarla a cabo por la situación actual en la comuna, derivada del bloqueo y toma del Ayuntamiento ante la falta de pago de prestaciones a los trabajadores de base.

En entrevista, la edil electa señaló que la situación financiera que atraviesa la comuna y por lo consiguiente la toma del Ayuntamiento por parte de trabajadores sindicalizados, los cuales exigen el pago de prestaciones ha venido a afectar la entrega recepción del ayuntamiento y el tiempo para ello prácticamente ya se agota sin que haya posibilidad de que finalice

“No han podido establecerse fechas con el representante del gobierno saliente y esperamos una mayor cordialidad, pero nos está ganando el tiempo, aunque tenemos como límite, 60 días para hacer las observaciones. “El tiempo nos está ganando, es por ello que exhorto al Presidente Municipal en funciones (José Esquivel Vargas) y a su tesorero a dar la cara y subsanar los adeudos pendientes para con los trabajadores” señaló la edil electa, Mary Hernández.

A, respecto, agregó que “por supuesto habrá una auditoría en las diferentes áreas del Ayuntamiento, eso no es cuestión de ponerlo a juicio, porque habrá una auditoría”.

Durante la entrevista Mary Hernández, reitero que no será tapadera de nadie y no mantiene compromiso político, por. Lo que aseguró que no cubrirá las espaldas de su antecesor, estamos comprometidos con la transparencia y la cero corrupción, parte de los principios de la 4ta transformación”, apuntó.

“Vamos a auditar las diferentes áreas del Ayuntamiento, pero las principales serán, Tesorería Municipal, Obras Públicas y Recursos Materiales, porque a 15 días de asumir el cargo, las obras que debieron concluir el 20 de agosto están detenidas”, señaló la autoridad electa. “Ya estamos en platica con el Gobierno del Estado y la Federación para empezar una administración sana, ya que siempre la primera quincena es la más difícil, pero ya se trabaja en ello, para no tener ese problema” aseguró.

Exhortó al Presidente Municipal José Esquivel Vargas y a su Tesorero Melchor Gómez Rivera, a que den la cara y asuman su responsabilidad para subsanar las deudas con los trabajadores del Ayuntamiento, que se cumplan los acuerdos, que se sabe que son más de 30 millones de pesos para salir de los pendientes. (Infoqroo)