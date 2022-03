Felipe Carrillo, 16 de marzo 2022.- Elementos de la unidad de Bomberos del municipio de Tulum con equipo especializado, lograron el rescate de los cuerpos fallecidos de 4 trabajadores quienes perdieron la vida mientras realizaban la limpieza de una fosa séptica en un domicilio de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Ante la falta de equipo especializado por parte de las unidades de rescate de esta ciudad, se solicitó el apoyo de personal de bomberos de Tulum, quienes tras varias horas lograron rescatar a las víctimas quienes minutos después fueron identificados por sus familiares como Eleazar H. C., Irán H. C., Miguel A. X. A. y Carlos A. C. M. Los dos primeros eran hermanos.

El director de la policía municipal de Felipe Carrillo Puerto, Roberto Bravo Peña dio a conocer que los trabajadores realizaban la labor de manera artesanal y no contaban con equipo de seguridad necesario por lo que al ingresar uno por uno fueron intoxicándose y quedar atrapados dentro de la fosa séptica.

Después de varias horas, tras rescatar el último cuerpo, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarles la necropsia de rigor y posteriormente ser entregados a sus familiares quienes acudieron al reconocimiento de cada uno de ellos.

En el lugar se pudo observar a diversos cuerpos de rescate y seguridad entre ellos elementos de la Guardia Nacional, Policía municipal, peritos de la Vice Fiscalía, así como de la policía judicial así mismo la presidenta municipal Maricarmen Hernández, quien hizo presencia en la zona para ofrecer el apoyo necesario a los familiares de las víctimas del lamentable suceso. (infoqroo)