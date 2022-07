Felipe Carrillo Puerto, 6 de Julio 2022.- El Secretario del Sindicato de Taxistas, General Francisco May de Felipe Carrillo Puerto, Mario Didier Aguilar Ramírez, aumentó la tarifa de servicio de pasaje de taxi, a partir del pasado lunes 1o de julio, justificando que los operadores de taxi de esta ciudad sufrieron un alza en el precio del combustible, por lo que debieron recurrir al tope autorizado por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

El líder taxista reconoció que todo aumento lacera la economía de las familias, sin embargo dijo que desde junio del 2021, la asociación sindical comenzó con el ajuste del pasaje que pasó de 20 a 22 pesos, pero la tarifa autorizada por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Inmoveqroo).

Aguilar Ramírez añadió que ante el incremento del precio del litro de la gasolina, los insumos básicos como el aceite, llantas y hasta piezas, se vieron en la necesidad de ajustar sus precios, pues no podían operar más en esas condiciones.

“Estamos en el derecho de aumentar nuestra tarifa conforme a lo autorizado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) desde el 2019, no lo habíamos hecho porque no queríamos afectar el bolsillo de los usuarios, pero con esto, no se puede”, indicó.

Añadió que el costo pasará de 22 pesos a 25 el servicio normal, el radio taxi quedó en 27, mientras que el servicio por Internet mediante la aplicación “koox taxi” será de 30 pesos, pero hay una excepción de 27 para estudiantes y personas de la tercera edad, y para personas con discapacidad será de 22 pesos.

También dijo que habían aguantado la tarifa fija que es de 20 pesos, por más de cuatro años, pero las circunstancias han obligado a los taxistas a solicitar la autorización de los precios autorizados por lo que debieron aplicar esta medida, pidiendo comprensión a los usuarios. (Infoqroo)