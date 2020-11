Tras el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el fraccionamiento Vista Real, en la región 252 de la ciudad de Cancún, se presumió que los restos pertenecen Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, conocida en redes sociales como Bianca Alexis.

La joven, de 20 años de edad, desapareció en Cancún, Quintana Roo, el 7 de noviembre de 2020. Fue vista por última vez en Benito Juárez.

Según amigos de Bianca, la joven salió de su domicilio para vender un cigarro electrónico cerca del fraccionamiento La Joya.

El pasado domingo 8 de noviembre, un día después de que Bianca Alexis desapareciera, la Fiscalía General de Quintana Roo emitió una alerta de Protocolo Alba.

#ProtocoloAlba Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado fue vista por última vez el 07 de noviembre de 2020 en el municipio de Benito Juárez. Si posee información que conduzca a su paradero, reporte al (998) 881 7150 ext. 2130. pic.twitter.com/Fm58W4lIlU — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) November 9, 2020

En diciembre de 2018, la joven publicó un mensaje en el que manifestaba su miedo de salir y no volver.

“Tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”, manifestó Alexis entonces.

Esto lo escribió Bianca (Alexis) un día… hoy fué encontrada sin vida #JusticiaparaAlexis #JusticiaparaBiancaAlejandrina !!! pic.twitter.com/60KpPRwkrF — 𝕻𝖆𝖚 ♈ (@sugaryfeminist) November 9, 2020

En agosto de 2019, Bianca también publicó un mensaje relativo a la desaparición de mujeres, asegurando que en México, esta siempre es una posibilidad.

“No me vengas a decir que ‘estoy muy pequeña como para dejar que el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema de afecten’.

Porque teniendo 5, 10, 19, 35, 50 u 85 años, mañana siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera”, escribió la joven un año antes de su desaparición.

No estamos completas, nos hace falta Bianca Alexis.

Te falló un México y un Cancún feminicida, nosotras seremos tu voz, gritaremos por ti y por todas.

Ni una mujer menos, ni una asesinada más. #NiUnaMenos#NiUnaMas#cancunfeminicida #justiciaparaalexis pic.twitter.com/ipN7zBSQBB — nikki con doble k²⁸ (@NikkiCortees) November 9, 2020

La misma noche del 8 de noviembre, medios locales informaron acerca del hallazgo de un cuerpo desmembrado de mujer, en el fraccionamiento Vista Real, en la región 252 de la ciudad.

Una persona reportó al 911 que una de las extremidades que se asomaba de las bolsas, en las que habían abandonado, portaba un zapato deportivo.

Personal de la Fiscalía adscrito al área de Feminicidios, se aproximó al sitio, ubicado en la Manzana 34, calle Pandera, para levantar el cuerpo y comenzar la investigación.

Las características del cadáver hallado al interior de bolsas negras correspondían con el de la joven desaparecida, según medios locales.