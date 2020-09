Cozumel, Quintana Roo, a 11 de septiembre de 2020.- En Cozumel gobernamos sin distingos partidistas, la seguridad es ejemplo de ello y no vamos a bajar la guardia por mezquindad política y partidista, destacó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, tras anunciar que, gracias a las acciones implementadas y al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, la isla figura por segundo año consecutivo como el municipio turístico más seguro de Quintana Roo.

En su tradicional transmisión en vivo en sus redes sociales, el Presidente Municipal sostuvo que tras los hechos suscitados ayer jueves en la colonia El Encanto, donde un policía municipal fue amenazado, se tuvo una respuesta inmediata de todas las autoridades del orden.

“Cuando la criminalidad ve que estamos haciendo bien las cosas con inversión, tecnología de punta y coordinación, busca desestabilizar el trabajo de nuestra policía, pero continuaremos apoyando a nuestros elementos y de la mano con las Fuerzas Armadas, seguiremos atrás de ellos”, enfatizó Pedro Joaquín Delbouis.

Tomando como ejemplo el trabajo de las mesas de seguridad, donde los tintes partidistas no existen, el Presidente Municipal señaló que, a todos aquellos que se consideren enemigos de carácter político, demuestran que no les preocupa la salud ni la seguridad de la isla, lo que afecta a todos. “Ojalá que aquellos, inclusive los que están en el Ayuntamiento, les importara más el futuro de la seguridad en Cozumel y no incorporen sus mezquindades políticas y partidistas, afectando la imagen turística de la isla, como ya lo han hecho antes, atacando los eventos deportivos que atraen visitantes y dejan derrama económica, como también se hizo cuando cerramos los arrecifes y que hoy también lo quieren hacer en materia de seguridad. Pero seguiremos adelante, porque somos la mayoría de los cozumeleños que queremos una isla de paz y seguridad”, resaltó Pedro Joaquín Delbouis.

En ese sentido, refrendó su compromiso con la gente de Cozumel de brindar un destino más seguro, pues en este segundo año de gobierno, gracias al trabajo coordinado con los órdenes de gobierno, la inseguridad se redujo 21 por ciento más.

“Desde la campaña hicimos el compromiso de invertir en materia de seguridad, para bajar los índices delictivos, pues el 2017 fue el peor año para la isla en criminalidad. Recibimos el municipio con una cámara en blanco y negro y ahora tendremos 40 puntos de vigilancia con tecnología de punta en la isla, con un C-5 moderno, similar al de grandes lugares seguros como lo es Yucatán, y vamos por más, por las siguientes generaciones”, puntualizó.

Aunado a ello, agradeció la visita del Coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo, Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, con quien se fortalecieron lazos de colaboración, para coordinar más acciones que brinden seguridad a los habitantes y turistas.

En cuanto al tema del Covid-19, el Presidente Municipal informó que la ocupación hospitalaria se encuentra por debajo del 20 por ciento, lo que se traduce en buenas noticias para los médicos, enfermeros y personal que laboran en los hospitales de la isla, así como a la comunidad en general, por lo que del 14 al 20 de septiembre, Cozumel se mantendrá en color amarillo del Semáforo Epidemiológico Estatal, lo que significa que la capacidad de diversas actividades será hasta del 60 por ciento.