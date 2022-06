CHETUMAL, 14 de junio (Infoqroo).- Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, A.C. (UNAI), destacó la importancia que todos los municipios de Quintana Roo, sobre todo el de Tulum, tengan debidamente su Plan de Desarrollo Urbano (PDU), requisito indispensable para la elaboración del atlas de riesgo, lo cual ayuda a definir las inversiones.

Recordó que el año pasado actualizaron el PDU de Chetumal a Calderitas por lo que el uso de suelo ya está bien definido y por ello están en busca de la instalación de cinco hoteles de seis estrellas.

El dirigente también mencionó que están en busca de aterrizar proyectos para Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, aunque en el caso de este último municipio acordaron con el Ayuntamiento firmar un proyecto para ordenar el desorden urbano que hay.

“Tulum creció desordenadamente y el PDU que armaron carece de legitimidad, de ahí que hubo muchas demandas logrando que este no fuera publicado, es decir no tiene valor”, señaló.

También sostuvieron una reunión con las cámaras en la que propusieron la actualización del atlas de riesgo, el cual es sumamente importante para los municipios pues define las zonas críticas y vulnerables, es decir, donde se puede realizar un desarrollo.

“El atlas de riesgo ayuda definir inversiones, pero para ello es necesario la actualización del PDU, sin esto no se puede realizar ningún atlas de riesgo. Las inversiones se instalan cuando hay garantías del desarrollo y protección”, señaló.

En ese sentido, abundó que el atlas de riesgo es necesario para Chetumal y tiene la ventaja que ya tiene su PDU y no es justificable que el Ayuntamiento argumente que no hay recursos, pues puede surgir de la misma inversión.

Sánchez Anaya comentó que tuvieron un encuentro con 23 empresarios que planean invertir en Quintana Roo, aunque desgraciadamente están más interesado en hacerlo sólo en Cancún, cuando lo que pretende es que sea también hacia la zona sur.