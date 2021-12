PLAYA DE CARMEN, 30 de diciembre. – Cristal Florelli, la niña de seis años que desapareció desde la noche del miércoles, fue asesinada por su vecino en la colonia Zacil-Há de esta ciudad.

Luego del reporte hecho por sus familiares a las autoridades, la mañana de este jueves se activó la alerta Amber y desplegó una intensa búsqueda en los alrededores de la pista de motocross, una zona céntrica de la ciudad localizada en la parte donde la carretera parte en dos a Playa del Carmen.

Luego de horas de búsqueda, ésta concluyó a unos metros del domicilio de los padres de la menor, al interior de una cuartería donde fue hallada sin vida, al nororiente del lugar donde inició la búsqueda.

Al lugar arribó el fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Raúl Tassinari.

“Lamentablemente la menor fue localizada sin vida, una persona está detenida, es propietario del domicilio, la trato de sepultar en una parte del jardín, son vecinos simplemente. Estuvimos buscándola en otros sitios”, explicó.

“Estuvimos parte de la noche y la mañana en áreas comunes, pensando que estaba con vida. Esta mañana logramos detener al presunto responsable y lamentablemente al llegar encontramos sin vida a la menor en el jardín”, dijo Montes de Oca.

El detenido fue identificado como Carlos “L”.

Oscar Montes de Oca no descarto que el caso pueda notificarse como feminicidio, sin embargo se estará definiendo en las próximas horas.

Y aclaró que para realizar las búsquedas de personas no localizadas ya no es necesario que transcurran 24 horas, pues las autoridades están obligadas a implementar los protocolos de manera inmediata.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a realizar las denuncias pertinentes en caso de ser víctimas de algún delito.