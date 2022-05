COZUMEL, 2 de mayo.— El “fuego amigo” que se da entre morenistas y verdes desencadenó hoy en la detención de presuntos operadores políticos de Morena en posesión de $5 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron comprobar.

La detención fue hecha por agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que acudieron a un local de fiesta sobre la carretera Transversal, en donde realizaron el millonario decomiso.

No hay suficiente información que señale la forma en que los agentes de seguridad se enteraron de la existencia del dinero, que iba a ser empleado para el pago de activistas la tarde de hoy.

Junto con el dinero fueron decomisadas copias de credenciales de elector y una lista con los nombres de las personas que debían recibir el dinero.

En la operación policiaca fueron detenidas algunas personas por no poder comprobar la procedencia legal del dinero.

Se sabe que de los hechos fue enterada de manera oficial a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel).

Al parecer los hechos se derivan de las diferencias que hay entre la alcaldesa morenista Juanita Alonso Marrufo y el candidato a diputado local del Verde-Morena Renán Sánchez Tajonar.

La alcaldesa pretendía que su cuñada Maritza Deyanira Basurto fuese la candidata a diputada, pero los verdes impusieron a su proyecto y por tanto la familiar de la munícipe recaló en Movimiento Ciudadano.