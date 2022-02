PUERTO MORELOS, 11 de febrero (Infoqroo).- El municipio de Puerto Morelos está secuestrado por gente de fuera que no quiere a este lugar, por eso y por congruencia con la lucha que tuvimos hace unos años para que este lugar tuviera independencia en la toma de decisiones renunció a mi militancia en el Partido Verde, expresó esta noche, Saidi Anduset Trujillo.

“Estuve meditando mucho esta decisión, la verdad es que se me quiebra la voz”, expresó minutos después de tomar protesta como secretaria general del PVEM en Puerto Morelos.

En su mensaje, sorprendió a los asistentes, dirigentes del PVEM que asistieron a la ceremonia, sobre todo porque fue clara en lo que dijo y el tono en que lo dijo.

“Muchos saben de qué hablo, no quise dejar pasar este momento para decirle a la gente de Puerto Morelos, pero sobre todo quiero que ustedes (los dirigentes del PVEM), se lleven el mensaje de lo que siento, sé que esto me va a costar incluso mi trabajo pero es tiempo de que se digan las cosas”, manifestó.

Sostuvo que muchos de los que trabajaron en alcanzar el sueño de que Puerto Morelos fuera un municipio, que nacieron y crecieron en este lugar para que tuviera autonomía en la toma de decisiones, se sienten defraudados.

“Gente que aquí se hicieron buenas personas, que lucharon para que nuestra patria chica, ven cómo todo eso se ha alejado y eso me duele”, añadió.

También dijo que son precisamente esas personas las que tienen “secuestrado” al municipio, son las mismas del Partido Verde que en su momento hicieron a un lado a “Nacho” (Ignacio Sánchez Cordero).

“A Nacho esos mismos del Verde le hicieron dar vueltas y por eso y por congruencia no voy a aceptar la dirigencia que me están proponiendo”, manifestó.

Ignacio Sánchez Cordero fue asesinado a balazos el 24 de febrero del año pasado.

Era aspirante a la candidatura del PVEM a la presidencia municipal de Puerto Morelos cuando murió.

Finalmente, Blanca Merari Tziu Muñoz, viuda de Sánchez Cordero se quedó con la candidatura y actualmente es la presidente municipal de Puerto Morelos.

Esta noche Anduset Trujillo lamentó que Puerto Morelos esté “secuestrado”, situación que le duele mucho porque es una realidad.

“Nos hemos alejado de ese sueño, Puerto Morelos fue secuestrado por personas de fuera, esa es una realidad que me puede duelo mucho. Y por eso se los digo, Nacho fue despreciado por la gente del Partido Verde, por eso, por congruencia no la voy aceptar”, manifestó.

“Sé que con esto perderé mi trabajo, pero no la dignidad. Yo no soy del verde ni ustedes tampoco”, señaló a las personas que la acompañaban en el salón donde tomó protesta como dirigente del PVEM y minutos después renunció a la militancia.