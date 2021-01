Un grupo de artesanos y vendedores ambulantes de Mahahual se manifestó en los bajos del Palacio Municipal de Othón P. Blanco para exigir la destitución de Óscar Beltrán Hernández, director de Zofemat, a quien acusan de incurrir en actos de corrupción desde hace cuatro meses, pues cobra permisos y entregar recibos sin validez.

Con pancartas en mano, llegaron hasta los bajos del Palacio en Chetumal para pedir la destitución de Beltrán Hernández, pues desde hace cuatro meses entrega unos “pases de caja” a todo aquel comerciante o vendedor ambulante que este en la playa ofreciendo sus productos al turismo.

La cuota es de 700 pesos mensuales por comerciante, sin importar el giro que tengan, aunque ese cobro no es válido ante las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

“El día de hoy llegamos a la caja y nos dijeron que no son válidos, que sólo son pases de caja y nosotros ya dimos el efectivo. Somos varios los afectados y no se nos hace justo que nos cobren y cuando venimos no nos lo hagan valido”, afirmó Jesús uno de los afectados.

Severiana Dzib, comerciante ambulante, dijo que en este momento no hay ventas y les cobran 700 pesos mensuales, cantidad que no tiene, pues ella se dedica a la venta de mango y chicharrones, pero aún así se le exige. Anteriormente les cobraban de 100 a 200 pesos.

Paco Ovando Magaña, artesano de Mahahual, refirió que además de los cobros elevados por un permiso de funcionamiento, le exigieron la compra de dos playeras con un costo de 350 pesos, esto referente a un “uniforme” para que puedan vender en el área de la playa.

Indicó que los recibos entregados son apócrifos, pues no tienen valor ante las autoridades del Ayuntamiento capitalino, por tanto, interpondrán las denuncias correspondientes.

Fuente: infoqroo