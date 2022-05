CHETUMAL, 21 de mayo.- Al presentar un proyecto político sólido y con propuestas reales para mejorar en serio la vida de los quintanarroenses, Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, ganó el debate político que organizó el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), en el que pidió salir a votar el 5 de junio para acabar con la violencia y la inseguridad.

“A dos semanas de la elección, claramente se ve quién va para abajo y quién va para arriba. Te pido tu voto, no lo desperdicies. Sé que estás harto de la violencia, de la inseguridad y de la falta de atención”, afirmó la abanderada del PAN-PRD-CONFIANZA.

“Si tu no votas, pierden tu y tu familia”, subrayó.

Con voz firme, segura y contundente, Laura Fernández presentó su proyecto político que contempla propuestas tangibles, incluyentes y acordes a la realidad que vive Quintana Roo en temas como seguridad, educación, salud, desarrollo económico, empleos, desarrollo social, transparencia, entre otros.

“Voy a trabajar para que tú ganes más dinero y vivas más tranquilo, sin miedo, porque conmigo como tu gobernadora vas a mejorar en serio”, aseguró Laura Fernández a los quintanarroenses.

La candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” agradeció a los electores el voto de confianza que le han dado y reiteró que es firme su compromiso de trabajar con dedicación los próximos 5 años para que tengan mayores ingresos económicos y vivan en un ambiente de tranquilidad.

Laura Fernández dejó en claro que los comicios del 5 de junio están centrados en dos propuestas, la de un mejor Quintana Roo que ella propone “y el Quintana Roo de violencia, sangre y caos económico, inseguridad y depredación que representa Mara Lezama, candidata del Partido Verde quien sirve a otros intereses y que no ha gobernado bien a Cancún”.

Sobre el tema de la corrupción, Laura Fernández aseguró que la primera medida para combatirla “es evitar que Mara Lezama llegue al poder porque ella genera violencia, muerte y sangre en las calles de Cancún y solo basta ver como recibió a balazos a las mujeres en la Plaza de La Reforma, además está generando el cierre de negocios y están muriendo inocentes porque la plaza está vendida”.

Indicó que la candidata del Partido Verde “ha evitado encarar a la sociedad y esconde la cabeza como el avestruz y que no puede hablar de combatir la corrupción cuando ella ha sido beneficiada por ex gobernadores con placas de taxi, mientras otros trabajadores del volante siguen esperando una oportunidad, por lo que el primer requisito para combatir la corrupción es no ser corrupta, y no cualquiera lo puede combatir”, acotó.

Por ello, dijo que Mara Lezama tiene mucho qué explicar “porque en su declaración 3 de 3 reporta ingresos anuales por un millón de pesos cuando posee una casa de 128 millones de pesos con canal y muelle privado en un desarrollo de lujo y no se explica cómo lo hizo ni de dónde sacó el dinero”.

En su intervención, la candidata de la alianza de los partidos PAN-PRD-CONFIANZA dijo que “Mara no puede comprometerse a beneficiar a la gente porque está del lado de quienes cerraron las guarderías, las escuelas de tiempo completo, cancelaron medicinas a los niños con cáncer y le han dado la espalda a las madres trabajadoras.

“Da miedo que Mara llegue al poder -agregó-, porque no cumple y sus dueños no le dejan. La corrupción de Mara genera muertes y sangre en las calles de Cancún. Miente roba y traiciona y aunque anuncia las obras hasta en tres ocasiones, no las cumple como pasó con la reparación del Bulevar Colosio en Cancún, pues a pesar de que le dieron el dinero, simplemente hasta hoy no ha hecho la obra”.

Luego del debate, Laura Fernández acudió a la fuente del Pescador, en el bulevar Bahía, para festejar junto con 3,000 personas.

En el festejo estuvo acompañada por las diputadas federales del PAN Cecilia Patrón Laviada, Mariana Gómez del Campo, Wendy Gonzalez del PRD Gabriela Sodi.