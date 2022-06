CANCÚN, 8 de junio.— La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador influyó en la victoria de los candidatos de Morena y aliados en las elecciones del domingo pasado, dijo el gobernador Carlos Joaquín Gonzalez.

“Los resultados tienen que ver con el Presidente López Obrador, él siempre ha tenido un cartel importante en el estado. Entonces hay una afinidad de la población hacia el partido que él tiene, y es probable, muy posible, que ese haya sido uno de los grandes motivos”, dijo Carlos Joaquín en entrevista con el diario capitalino Reforma.

Asimismo, también dijo que es posible que los candidatos de otros partidos políticos no hayan podido llenar las expectativas que los votantes buscaban.

Subrayó que a lo largo de su administración el Congreso y los municipios han estado en manos de hasta siete partidos política diferentes y que las derrotas consecutivas del PAN y PRD, que los postularon hace seis años, no es atribuible a él.

«No, de ninguna manera, al contrario. El máximo logro es que se haya dado este espacio de democracia en la que la población pudo definir quiénes son sus autoridades”, indicó.

“Yo no intervengo en las elecciones, no participo de manera directa con ninguna de las alianzas ni con ninguno de los partidos”, agregó.

“En seis años se han dado muchos cambios políticos en Quintana Roo, han gobernado. Hoy no hay autoritarismo y tampoco amenazas para determinado partido”, dijo.

También afirmó que la crisis de seguridad que vive el estado, y los resultados de su gobierno, no provocaron las cuatro derrotas consecutivas que ha sufrido su alianza.

Carlos Joaquín dijo que “esta circunstancia no fue un factor de hartazgo ciudadano para cambiar de opción política, pues, consideró, en ese rubro, la estrategia ha sido correcta, y hay resultados”, dice Reforma.

Finalmente, aunque los analistas lo colocan en alguna embajada o dentro del gabinete del presidente López Obrador, dijo que no tiene invitación alguna.

“Nunca he pensado en ello, no tengo ninguna invitación para hacerlo, así que por el momento no está en mis planes”, asentó.