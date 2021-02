El gobierno de la presidenta Laura Beristain Navarrete puso en marcha, este lunes, 3 módulos de atención integral para COVID 19, en ellos los habitantes de este municipio que presenten síntomas, podrán acceder gratuitamente a pruebas rápidas certificadas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Estos espacios se instalarán en Playa del Carmen, en la plaza cívica 28 de Julio y Villas del Sol y en Puerto Aventuras.

Los lugares fueron estratégicamente asignados, pues son las zonas que han registrado más incidencia del SARS-Cov-2. La convocatoria es únicamente para personas que presenten síntomas.

De entrada, el gobierno municipal adquirió 10 mil pruebas programadas para aplicarse durante tres meses. Se utilizarán 30 por día en cada módulo y cada uno operará en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

A diferencia de otras experiencias en gobiernos locales o estatales, estas pruebas se aplicarán de manera inteligente y no indiscriminada. El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez, destacó que “un muestreo masivo es sumamente costoso, ninguna economía, ningún sistema de salud ha podido hacerlo de esta manera y realmente no tiene un objetivo bien definido, no tiene una utilidad como mecanismo de control de riesgo epidemiológico”.

Resaltó que el esfuerzo está enfocado principalmente a los habitantes de Solidaridad y a romper las cadenas de contagio con una detección oportuna de la enfermedad. Los interesados podrán acudir a partir de las 9 de la mañana que se entregan fichas para posteriormente pasar a una valoración médica.

En la valoración se usarán criterios del diagnóstico como son: fiebre de 38 grados, dolor de cabeza, dolor articular o muscular, tos seca y dificultad para respirar; se pueden unir otros criterios menores pero deben cumplir por lo menos con los antes señalados para ser candidato a toma de muestra. De acuerdo a la metodología que se utiliza a nivel nacional y a nivel estatal, el muestreo se realiza única y exclusivamente a casos sospechosos; es decir, que tengan síntomas.

Por ello se pide que únicamente acudan personas que tienen síntomas asociados a una enfermedad respiratoria. “Si toda la gente viene sana, sólo para saber si tuvo COVID o no, se pierde ese objetivo y estaríamos empleando de manera inadecuada toda la técnica de muestreo de las pruebas rápidas de antígeno que se van a hacer, que tienen una eficacia y una eficiencia alta, no suple una PCR”, destacó.

En caso de dar positivo a la muestra se le pedirá al paciente su aislamiento y se le brindará tratamiento gratuito, así como seguimiento, esto para cortar todas las cadenas de transmisión.

Los módulos están habilitados de acuerdo a toda la normatividad que aplica al tema, con todos los protocolos de seguridad sanitaria, el aval de la COFEPRIS y de las direcciones de epidemiología regionales.