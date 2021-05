Cancún, 1 de mayo.- Para seguir enfrentando a la pandemia y consolidar la transformación de Cancún, el trabajo conjunto con el sector empresarial será primordial, afirmó Mara Lezama Espinoza, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por la alianza “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

“Soy aliada de quien quiera generar empleo. Mi compromiso es ser gestora directa con el gobierno federal, para temas que importan al sector económico. Que algo no esté en mis manos, no significa que no pueda ser una prioridad de gestión para mí”, aseveró.

En entrevista, la candidata a la presidencia municipal, dijo que solo trabajando unidos se puede cuidar la permanencia de los negocios, la apertura de más inversiones, y por ende, cuidar las fuentes de ingreso de miles de familias.

En el marco del Día del Trabajo, Mara Lezama refrendó las bases de la Cuarta Transformación para Benito Juárez, con apoyos reales en materia de estímulos fiscales, porque el compromiso es un gobierno que de verdad invierta para reactivar la economía, y eso implica cuidar a quienes generan los empleos en Benito Juárez.

“Hay que volver a crecer, pero crecer mejor, con una prosperidad mejor compartida. Vamos juntos a invertir en el tejido social, en el combate a las adicciones, en la juventud, en la cultural, hay mucho que podemos hacer juntos empresarios y gobierno. Empecemos hoy los próximos y mejores 50 años de Cancún”, manifestó.

En ese sentido, recordó que una de las añejas demandas es la modernización de bulevar Luis Donaldo Colosio, puerta de entrada a la ciudad, es por ello que es un tema toral en la lista de compromisos.

El proyecto tiene gran aceptación porque con la repavimentación, rescate y modernización total, servirá de punta de lanza en el gran reto de la reactivación económica, al dar a la ciudad una imagen acorde con su estatus de destino mundial.

Para la abanderada de Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, tender puentes es lo más importante, sobre todo para seguir enfrentando la pandemia que vino a cambiar todo, pero que no podrá frenar el desarrollo y la transformación de Cancún.

Fuente: Infoqroo