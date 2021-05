Puerto Morelos, Quintana Roo, a 20 de mayo de 2021.- A 17 días de las elecciones para la renovación de la diputación por el Distrito 4 y la presidencia municipal, los portomorelenses ya decidieron que su voto será para Laura Fernández Piña y Blanca Merari Tziu Muñoz y así quedó demostrado en las megacaminatas realizadas esta semana en esta cabecera municipal y la delegación de Leona Vicario.

“Gracias, Puerto Morelos; gracias, Leona Vicario; gracias a todos ustedes por su compañía solidaria, por haber decidido apoyar los proyectos de Laura Fernández Piña y Blanca Merari como opción para que este municipio siga avanzando”, dijo la candidata a diputada federal.

“Sin embargo, hay que seguir en la lucha, sin bajar la guardia para que este 6 de junio las urnas rujan, que arrasemos y que Blanca Merari sea nuestra próxima presidenta municipal”, afirmó y se comprometió a gestionar desde la Cámara de Diputados más recursos para que Puerto Morelos avance con más obra pública e infraestructura de servicios.

A las caminatas en Puerto Morelos y Leona Vicario se sumaron decenas de personas en respaldo a ambas candidatas. Las voces de simpatizantes de los partidos Verde, Morena, PT y Movimiento Auténtico Social se fundieron en una sola y, sin distinción de colores, lanzaron vivas y consignas a favor de Laura Fernández y Blanca Merari, en quienes confían para impulsar obras que garanticen mejor calidad de vida para las familias portomorelenses.

La marcha se transformó en una fiesta, en la que Blanca Merari Tziu Muñoz y Laura Fernández Piña caminaron más de dos kilómetros, entre banderas de la coalición que ondearon a lo largo del derrotero y continuas paradas para saludar a los portomorelenses que salieron a la puerta de sus hogares para chocar puños con ambas aspirantes y felicitarlas.

Su apoyo, expresado en esta marcha, no deja lugar a dudas: ustedes ya decidieron su voto por las candidatas de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, añadió Laura Fernández.

Blanca Merari agradeció el apoyo de las familias portomorelenses, a quienes dijo que “este proyecto de gobierno, que inicialmente fue de mi esposo y hoy es mi responsabilidad darle seguimiento, es el que Puerto Morelos necesita, es el que va ser el triunfador este 6 de junio”.

Gracias de corazón, porque desde que empezó este sueño, el sueño de “Nacho” Sánchez, ustedes me hicieron saber que lo iban a apoyar, aunque él ya no esté con nosotros. Eso es lo que me ha dado el valor y la fuerza para estar aquí, frente a ustedes; es la energía que necesitaba, señaló en Leona Vicario.

También destacó que esta campaña ha sumado cada día a más personas y, con el apoyo de los partidos que integran la coalición, continuarán los proyectos para sacar adelante a Puerto Morelos, con mejor alumbrado, más calles pavimentadas y continuar los trabajos que inició Laura Fernández.