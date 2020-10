Cancún, 30 de octubre.— El Rally Maya México (RMM) se ha caracterizado por mostrar a participantes mexicanos y extranjeros lo extraordinaria e impresionante que son las riquezas culturales, naturales y gastronómicas del sureste de México.

De acuerdo con un comunicado, desde la primera edición la familia Barbachano se unió al creer en este proyecto y, siendo pionera del turismo en el país, supo que la propuesta de Benjamín de la Peña Mora, fundador del RMM, traería un aporte sin precedente a la región y se aliaron para que Grupo Mayaland Resorts fuera parte de esta historia.

La familia Barbachano indicó que es un privilegio y orgullo recibir al Rally Maya México en Mayaland, y le llena de satisfacción ser parte de este evento que, además de mostrar lo hermoso que es el país y su cultura, tiene un fin social, que sin duda llena a cada uno de los que forman parte del RMM.

En cada una de las seis ediciones anteriores Grupo Mayaland ha recibido en sus diferentes sedes a este museo rodante, como Mayaland at Uxmal, Hacienda Uxmal, Mayaland Chichén y The Lodge at Chichén Itzá, entre otras.

De hecho, más de 240 habitaciones de Mayaland Resorts serán empleadas para alojar a las 110 parejas de participantes.

Para está séptima edición, que se correrá del 22 al 29 de mayo próximo, los participantes transitarán mil 250 kilómetros en los tres estados de la Península de Yucatán.

Entre las maravillas con las que cuenta Grupo Mayaland Resorts está el Museo del Automóvil de Uxmal, ubicado en las instalaciones del hotel Mayaland. El recinto lleva el nombre de “Héctor Arana Cabrera”, integrante de una familia muy antigua de la región, a tal grado que la vecina ciudad de Muna se llama Muna de Arana.

Don Fernando Barbachano (QEPD) junto con Don Héctor, comenzaron entre 1935 y 1939, con los Land Rover y los Ford A, que hoy forman parte del RMM, a ser los precursores del turismo de aventura en Muna y Uxmal con el Grupo Mayaland. (Galu Comunicación)