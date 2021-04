Cancún.- Las mujeres son parte importante de la agenda de Greg Sánchez, candidato a Diputado Federal por el Distrito 3 por el PES.

Greg Sánchez afirmó que desde la Cámara Federal propondrá cadena perpetua para feminicidas.

“No hay nada más sagrado que una mujer y a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, es lo más sagrado de la creación y no es posible que los feminicidas no sean castigados con rigor”, afirmó.

Greg manifestó que a él nunca le ha temblado la mano y por ello desde la Cámara Federal legislará para que haya cadena perpetua.