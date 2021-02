Un grupo de aproximadamente 50 médicos practicantes del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó esta mañana un plantón a las puertas de la clínica de especialidades de la Región 510 para exigir ser tomados en cuenta en la aplicación de la vacuna covid-19 y también se unieron al reclamo generado en varias partes del país para esclarecer la muerte de la estudiante de Medicina Mariana Sánchez.

Uniformados de blanco y varios de ellos con pancartas, los jóvenes expresaron que la inconformidad se debe a que no los tomaron en cuenta en la primera etapa para la aplicación de la vacuna que se realizó hace unos días contra la covid-19, y piden que en la segunda fase queden en un grupo prioritario.

Varios de ellos coincidieron en que les enojó cuando les dijeron que no están considerados en el grupo prioritario y fue por ello que no les aplicaron la vacuna.

También aprovecharon el plantón para exigir justicia por Mariana Sánchez, la joven pasante de medicina, asesinada en Ocosingo, Chiapas, el pasado 27 de enero, ya que hasta la fecha las autoridades hacen caso omiso a los reclamos.

En los carteles que llevaban los jóvenes, se podía leer, “Hoy por Mariana, mañana por mí”, “Hagamos historia por todas las que ya no pueden”, “Soy mujer y estudio medicina, ¿por cuál debo de morir primero”, “Claro que tenemos vacunación, pero también queremos seguridad”.

“Papá, mamá casi lo logro, pero no, porque a punta de pólvora y violencia me arrebataron los sueños. Las esperanzas de nada sirvieron, las noches de vela, de nada valió seguir adelante porque hoy ya no estoy, Soy una cifra más”.

El plantón se realizó por aproximadamente hora y media, a las puertas de la clínica, y posteriormente retornaron a sus labores dentro del hospital.

Fuente: Infoqroo