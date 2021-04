Kantunilkín, 14 Abril.- Decenas de personas recurren a la medicina tradicional para curar diversas dolencias, a pesar de la certeza que la ciencia médica ofrece, preferencia que repuntó en esta pandemia, aseguró el reconocido dignatario maya y curandero del municipio de Lázaro Cárdenas, Fidel Baas Chuc.

Señalo que la pandemia provocó que las consultas aumentaran hasta el doble, y aún más en el principio cuando las personas no querían acudir en los hospitales por temor a contagiarse del virus.

Dijo que antes de la pandemia acudían 10 personas, pero ahora acuden hasta 20 personas “a veces no viene nadie, pero cuando llegan lo hacen por grupos de hasta 20 personas con varias dolencias que no son contagiosas, aún así, yo me cuido”.

Baas Chuc agregó que cuando una persona llega a consultar es desinfectada totalmente, aunque en algunas ocasiones no les guste.

“Pero tengo que hacerlo para cuidar mi salud y de mi familia ya que, en otras ciudades hay contagios y no podemos bajar la guardia en la lucha contra el virus”.

Finalmente, señaló que la medicina tradicional ha perdurado y seguirá perdurando ya que, según él, es igual de efectiva que la ciencia médica.

“Hay muchas personas que tienen más confianza en esta tradición que en los mismos doctores especialistas”, dijo convencido.

Fuente: Infoqroo