CHETUMAL, 11 de junio.— La XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo tendrá un perfil femenino, pues el 64% de sus 25 integrantes estará compuesto por mujeres, además de que la alianza Juntos Hacemos Historia tendrá el control absoluto con 21 legisladores.

De acuerdo con el proyecto de asignación de legisladores de representación proporcional del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que deberá ser aprobado este domingo, la alianza Juntos Haremos Historia, que integran Morena, Verde y PT concentrarán a 21 de los 25 legisladores que componen la legislatura, es decir, tendrán más que mayoría calificada, por lo que no deberá haber mayor problema cualquier iniciativa de reforma constitucional proponga el próximo gobierno que encabezará Mara Lezama Espinosa.

Las otras cuatro curules fueron repartidos de la siguiente manera: uno para el PAN (Cynthia Millán), otro para Movimiento Ciudadano (Maritza Deyanira Basurto), uno más para el PRI (Candy Ayuso) y el restante para el partido local MAS (Diana Laura Nava).

De acuerdo con el proyecto del IEQROO, Ricardo Velazco, de Morena, obtuvo una posición plurinominal como mejor segundo lugar, mientras que el presidente estatal del PAN, Faustino Uicab y el ex director de CAPA Gerardo Mora Vallejo, del PRD, quedaron fuera.

Este domingo, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) formalizará la entrega de constancias a los nuevos diputados de representación proporcional electos.

De esta manera, de acuerdo al dictamen del IEQROO, por el principio de representación proporcional llegan por Morena Marybel Villegas, Humberto Aldana y Ricardo Velazco.

Asimismo, por el PVEM van la ex titular de Sefiplan Yohanet Torres; el ex síndico de Cancún, Guillermo Brahams y María José Osorio, cuñada del ex candidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora.